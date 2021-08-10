《机智医生生活》似乎有「戒指魔咒」：一旦打算送戒指，就会出现意外状况！

已经在剧中出现3次这样的状况了，3枚戒指全都没能顺利送出去，难道这部剧的医生们有什么不可以送戒指的魔咒吗XD

上周的《机智医生生活2》第7集里，安政源约了女友张冬天在教堂见面，并且准备了一枚戒指打算送给她，结果从白天等到傍晚都不见张冬天赴约。 原来冬天的妈妈突然被送到急诊室，而且因为受伤严重需要立即动手术，张冬天来不及和政源通话就赶回了老家，政源的戒指也就这样留在了手里。



（图：tvN《机智医生生活》截图）

不止这一次，上一季里金隽婠好不容易鼓起勇气给远在英国留学的女友李翊纯寄去情侣戒指，然而却被退了回来，翊纯说是因为室友不知道隽婠的名字所以拒收了，而没等到翊纯毕业归来让隽婠当面把戒指交给她，两人就分手了。



（图：tvN《机智医生生活》截图）

还有，学生时代李翊晙打算跟蔡颂和告白，挑戒指时还开心地跟店家说「女朋友比较可爱」，然而偏偏这个时候杨硕亨把他拉去喝酒，原来硕亨也喜欢颂和并且刚刚告白失败。翊晙安慰了硕亨一晚上之后，最终把戒指丢进了垃圾桶。 真是让人心酸又遗憾啊！



（图：tvN《机智医生生活》截图）

至今为止，《机智医生生活》里的戒指还没有一个被成功送出去，而下集预告里政源妈妈也出状况，不知道何时才能见到有情人终成眷属、阖家团圆呢~~



（封图：IG@tvndrama.official）

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