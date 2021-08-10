宇彬会吃醋！申敏儿金宣虎《海岸村恰恰恰》海报太粉红！8月28日首播「内心起舞的瞬间」

《海岸村恰恰恰》将由颜值超高的男女主角金宣虎与申敏儿合作演出，虽然8月28日才要播出，但从tvN陆续释出的剧照以及最新海报看来，应该会谈一场甜美的粉红恋情，令观众们对本戏的期待感又更加提高。

即将於tvN在8月28日首播的新周末电视剧《海岸村恰恰恰》即将由申敏儿与金宣虎接档目前热播中的《恶魔法官》，让观众从惩奸除恶的心情转换为轻松爱情与海岸风光。《海岸村恰恰恰》将描述非常现实的牙科医师尹慧珍（申敏儿饰）与万能无业游民洪班长（金宣虎饰）在充满咸咸海味的村中展开一段甜甜的粉红疗愈罗曼史。



又有人脉经历又拥有美貌，几乎样样具备的都市女子尹慧珍，跟这位没有正式职业但又几乎什么事都能做，什么事都知道的万能海边男子洪班长，在都市与渔村完全不一样的生活型态，两人的世界可说是天差地别，虽然有时互看不顺眼，有时却又站在同一边，暧昧的情愫也在不知不觉中滋长。



之前虽然陆续公开了许多官方剧照，但这张主视觉海报真的太甜了！申敏儿与金宣虎两人近距离的眼神交会，申敏儿的招牌酒窝似乎对应在同一个位置的金宣虎脸颊上，令人期待他们剧中的恋情发展。海报上也写著「我们的内心开始起舞的瞬间」，呼应了本片片名的「恰恰恰」舞蹈数拍子时的感觉，海报字型也像是正在跳舞的人，给人轻松愉悦的疗愈感受。



8月28日晚间9点让大家一起期待申敏儿与金宣虎，以及所有海岸村民所带来的温暖疗愈故事《海岸村恰恰恰》。

照片：tvN

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