光熙在《驚人的星期六》上稱讚 IU 的主持功力，光熙：她強到連我的台詞也背起來了

IU 不愧是頂級歌手兼演員大大，太令人崇拜了～！

上週六播出的《驚人的星期六》中，邀請到多位在音樂節目上當過主持人的偶像們，其中，光熙更是最長壽的音樂節目偶像主持人，Key主持紀錄是28個月，光熙則是29個月，兩人幾乎不相上下，令全場人相當驚訝。



主持人朴娜勑向光熙提問，令他印象最深刻的（音樂節目）主持人又是誰呢？本以為他會選擇在現場出席的人，但卻出現了反轉，他選擇最棒的主持人是 IU，全場瞬間大笑。



▼光熙曾與 IU & 李玹雨搭檔主持《人氣歌謠》一段時間。



*圖：SBS《人氣歌謠》@youtube

光熙分享了他選擇 IU 的原因，身為音樂節目的主持人，必須要熟悉主持台本，但他自己比起熟悉內容，會更注重跟出演的歌手們打招呼、互動聊天，有時候會沒注意到台本內容，還特別提了一下志龍（G-Dragon）的名字，讓旁邊的藝人們忍不住吐槽他。



但每當這個時候，IU 就連他台本內的台詞都背下來了，所以只要光熙失誤的時候，IU 就會馬上插進來幫忙解圍，讓大家相當驚嘆 IU 的能力。



接著光熙還補充到，就算我麥克風倒過來了，她也會馬上幫我糾正回來，2PM祐榮在一旁吐槽到：「這程度應該是態度的問題了。」光熙尷尬回覆：「那是因為還不習慣拿麥克風啦！」從開場就拼了命talk的男人－光熙。



▼光熙談及 IU 的片段：



*圖：놀라운 토요일＠youtube

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