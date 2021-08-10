曹承衍记性也太差了吧！让Pizza享受车顶兜风，好在是Happy Ending啦 XD

有些爱豆年纪轻轻竟然记性不好，哈哈哈哈。

曹承衍因为参加《Produce X 101》而受到关注，一路从淘汰边缘升到最后的第五名，创造了奇迹，最后组团成功以偶像团X1成员身份出道，原本以为接下来的星路会一帆风顺，哪知因为节目组陷入操控投票嫌疑导致X1出道不到半年就解散。 不过曹承衍并未气馁，随后就以SOLO身份再战歌坛，去年和今年都有发行个人专辑，圈了一大波少女粉丝。

别看曹承衍在台上是酷酷的形象，绝对的韩国冷都男欧巴气质，但私下里可能有那么一丝「傻气」。 最近参加完活动的曹承衍被送了一盘PIZZA，收到美食的他自然很开心，还和PIZZA合影留念。



차위에 받은 피자 올려놓고 까먹고 출발함 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/0yn4vPhQYd — 쿠키 (@nnngap) August 5, 2021

也许是正好手里拿著东西开车门不方便，曹承衍就把PIZZA放在了车顶上，只是他放完之后就彻底忘了PIZZA的存在，就这样坐车离开了。 留下PIZZA一盒孤零零的躺在车顶上。



事后曹承衍特意发了twtter，告诉大家他已经救下了PIZZA，并成功将PIZZA平安地送到了肚子里，Happy Ending！



「首图：ig@woodz_dnwm」

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