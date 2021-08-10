曹承衍记性也太差了吧！让Pizza享受车顶兜风，好在是Happy Ending啦 XD

曹承衍记性也太差了吧！让Pizza享受车顶兜风，好在是Happy Ending啦 XD

明星   2021年8月10日   星期二10:53   Tracy  

有些爱豆年纪轻轻竟然记性不好，哈哈哈哈。

曹承衍因为参加《Produce X 101》而受到关注，一路从淘汰边缘升到最后的第五名，创造了奇迹，最后组团成功以偶像团X1成员身份出道，原本以为接下来的星路会一帆风顺，哪知因为节目组陷入操控投票嫌疑导致X1出道不到半年就解散。 不过曹承衍并未气馁，随后就以SOLO身份再战歌坛，去年和今年都有发行个人专辑，圈了一大波少女粉丝。

别看曹承衍在台上是酷酷的形象，绝对的韩国冷都男欧巴气质，但私下里可能有那么一丝「傻气」。 最近参加完活动的曹承衍被送了一盘PIZZA，收到美食的他自然很开心，还和PIZZA合影留念。

也许是正好手里拿著东西开车门不方便，曹承衍就把PIZZA放在了车顶上，只是他放完之后就彻底忘了PIZZA的存在，就这样坐车离开了。 留下PIZZA一盒孤零零的躺在车顶上。

事后曹承衍特意发了twtter，告诉大家他已经救下了PIZZA，并成功将PIZZA平安地送到了肚子里，Happy Ending！


「首图：ig@woodz_dnwm」

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