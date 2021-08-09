私生饭有多可怕！租船跟踪TREASURE，韩网怒斥：一群甩不掉的寄生虫

私生粉们追星有多疯狂？ 真的要吓坏爱豆们了。

南韩爱豆团TREASURE出道1年来备受粉丝喜爱的同时也遭到了私生饭骚扰。 最近成员们一起亮相自制团综节目《TREASURE MAP》，大家特意选择了济州岛的某无人小岛精心拍摄。 成员们先从机场出发，此时就能看到画面中有一大群人举著十分专业的相机在旁边疯狂拍摄。



▲YouTube@TREASURE (트레저)

抵达济州岛后，成员们又改乘大船前往无人岛，没想到下船后发现同一批「粉丝」竟然也来到了岛上，原来是「私生饭」无孔不入，竟然租船紧贴，看得网民们傻眼了：这也太疯狂了吧。



▲YouTube@TREASURE (트레저)



▲theqoo

节目播出后，相关镜头就被粉丝观众截图放到了韩网上，引来了热烈的讨论，广大网友对此私生饭的夸张行径感到非常愤怒，怒斥他们行为太过分，不但影响拍摄，还严重干扰到了爱豆们，「租船跟拍，你们还真有钱」、「都是一群寄生虫，甩都甩不掉」、「剧组应该把他们拍得清楚一点，我们倒要看看都是一群什么人」等。



「首图：ig@yg_treasure_official」

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