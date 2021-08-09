金剛于主演《鬼門》將打造「身歷其境」的極度恐怖！8月25日全台試膽

暑假強力鬼片又一部即將在台上映，一部讓人頭皮發麻、最應景的極致恐怖體驗型韓片《鬼門》，預計在8月25日與台灣觀眾們見面。雖然男主角金剛于曾演出《廻憶》與《消屍的夜晚》等懸疑作品，但恐怖片他還是頭一回嘗試！要帶給觀眾從來沒有過的切身體驗型的恐怖作品。

《鬼門》描述在1990年因發生集體殺人事件後，陸續鬧鬼發生許多怪異死亡事件後，遭到封閉的修煉院，身上流淌著母親巫師血液的心靈研究所所長，為了揭開母親的死因而深入禁地，遇見了一群充滿熱血好奇的大學生，而展開了極度恐怖的故事。



為了讓觀眾們體驗更深刻，《鬼門》也是世界上首度進行8K拍攝的電影，也加入了許多條件設定，只為了讓恐怖感極大化。為了完美體現怪事不斷的封閉空間，劇組選在京畿道抱川市一處真實的廢棄建築中進行拍攝。導演沈德根表示：「抱川的廢棄建築，實際上非常可怕，尤其一個人在走廊上走動，就會感受到渾身發抖的寒氣，我也期望觀眾們可以直接感受到這一點。」



第一次演出恐怖片的金剛于也表示這是非常有意義的嚐試，不過拍攝起來比想像中辛苦，但作品的呈現讓他相當滿意。他更透露自己在看畫面時幾乎都縮著肩膀，也幾乎整部劇中都在奔跑著。他更說到：「冬天應該是室外比室內冷，但我一進入室內拍攝時覺得室內比較冷，休息時還常到室外去曬太陽。」強調室內有一股陰森的寒氣。



人氣選秀女團「I.O.I」成員金素慧，2019年也透過電影《密友禁地》（片名又譯《致允熙》），接連獲得獎項的肯定，完美轉型為備受矚目的女演員。她將飾演為了獲得巨額比賽獎金，決定進入修煉院拍攝恐怖影像的大學生，將展現出與眾不同的反轉魅力。本身怕鬼的她，卻要詮釋一位不怕鬼的角色，她也表示：因為是和我相反的角色，讓我為此苦惱了很久。」《鬼門》於8月25日即將在台上映，想要跟他們一起體驗鬼屋的可怕，一定要進戲院感受一下。

照片：采昌國際多媒體

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