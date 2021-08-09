金刚于主演《鬼门》将打造「身历其境」的极度恐怖！8月25日全台试胆

暑假强力鬼片又一部即将在台上映，一部让人头皮发麻、最应景的极致恐怖体验型韩片《鬼门》，预计在8月25日与台湾观众们见面。虽然男主角金刚于曾演出《廻忆》与《消尸的夜晚》等悬疑作品，但恐怖片他还是头一回尝试！要带给观众从来没有过的切身体验型的恐怖作品。

《鬼门》描述在1990年因发生集体杀人事件后，陆续闹鬼发生许多怪异死亡事件后，遭到封闭的修炼院，身上流淌著母亲巫师血液的心灵研究所所长，为了揭开母亲的死因而深入禁地，遇见了一群充满热血好奇的大学生，而展开了极度恐怖的故事。



为了让观众们体验更深刻，《鬼门》也是世界上首度进行8K拍摄的电影，也加入了许多条件设定，只为了让恐怖感极大化。为了完美体现怪事不断的封闭空间，剧组选在京畿道抱川市一处真实的废弃建筑中进行拍摄。导演沈德根表示：「抱川的废弃建筑，实际上非常可怕，尤其一个人在走廊上走动，就会感受到浑身发抖的寒气，我也期望观众们可以直接感受到这一点。」



第一次演出恐怖片的金刚于也表示这是非常有意义的尝试，不过拍摄起来比想像中辛苦，但作品的呈现让他相当满意。他更透露自己在看画面时几乎都缩著肩膀，也几乎整部剧中都在奔跑著。他更说到：「冬天应该是室外比室内冷，但我一进入室内拍摄时觉得室内比较冷，休息时还常到室外去晒太阳。」强调室内有一股阴森的寒气。



人气选秀女团「I.O.I」成员金素慧，2019年也透过电影《密友禁地》（片名又译《致允熙》），接连获得奖项的肯定，完美转型为备受瞩目的女演员。她将饰演为了获得巨额比赛奖金，决定进入修炼院拍摄恐怖影像的大学生，将展现出与众不同的反转魅力。本身怕鬼的她，却要诠释一位不怕鬼的角色，她也表示：因为是和我相反的角色，让我为此苦恼了很久。」《鬼门》於8月25日即将在台上映，想要跟他们一起体验鬼屋的可怕，一定要进戏院感受一下。

照片：采昌国际多媒体

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