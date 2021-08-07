【K社韓文小百科】奧運冠軍安山因短髮被群嘲，中國網民送表情包！韓國網民：好東西應該大家一起分享

沒想到中國的表情包竟然也有在韓網上出名的一天。

事情要先從2020東京奧運會女子射箭的冠軍安山說起。 本屆奧運會上，安山一人拿下射箭女子個人賽、女子團體賽兩枚金牌，創造了韓國射箭歷史。 明明是個該慶祝的好事，但韓網上卻出現戲劇性一幕，安山遭到部份韓國男性的網暴，他們指責安山是「女權主義者」，原因是她剪短髮、曾就讀於女子學校等。 很多男網民跑到安山SNS下辱駡她，認為她不配奪金，要求射箭協會收回安山的獎牌，取消她的奧運冠軍頭銜，要求她公開道歉。 這一系列匪夷所思的操作不僅震驚了韓國網民，也火速在中國微博上流傳開來，一度登上熱搜。



而微博熱搜的留言裡，有網友貼出了這樣的一張圖片。



▲新浪微博cr_logo

表情包統統被P上了「一點點」的手勢。 而「一點點」手勢在韓國非常敏感，因為像極了韓國女性主義線上社區Megallia的logo。 而logo上這個標誌性的手勢，其實是吐槽（嘲笑）韓國男性生殖器長度.... 而中國網民把「一點點」手勢直接P到了每個表情上，實在是很有諷刺的味道。



▲維基百科截圖

有韓國網民看到微博內容后又傳回到韓網上，立刻引爆熱議。 不少韓國網民表示：「韓國急需這種圖片，求分享」、「表情包要一起用」、「丟死人了，部份腦殘男網民丟人丟丟到國外去了」等。

「首圖：ig@ssaaaann__22」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究