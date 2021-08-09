劇荒有救了！下半年韓劇神仙打架，朴敘俊&朴炯植全要回歸，愛情&魔幻&生存類都全有

嚷嚷著劇荒的小夥伴們，下半年終於有救了！

2021下半年一群熟悉的演員們都要回歸了。 「大咖+小花」朴敘俊、韓韶禧演出都市愛情劇《京城生物》;好久不見的金宇彬將推出全新作品《我們的布魯斯》;tvN也不甘示弱請到朴炯植和韓孝周加入韓劇的混戰！眾多韓星陪你度過2021年。

2021下半年韓劇推薦NO.1 《不可殺》

主演：李陣郁、趙寶兒



▲ocn《VOICE3》、tvN《九尾狐傳》

投資400億（韓幣）的大製作電視劇《不可殺》因為「花美男元祖」元斌接到片約、最終因為壓力而辭演引發第一波熱議，又因為李陣郁的接棒再次成為焦點。 女主角則選定了外形、演技俱佳的趙寶兒。 這是一部奇幻題材的作品，講述一名有著600年不死之身的男子，雖然在人類中生活，但卻並不是單純的人類，有著不老不死之身，攜帶著人類的心，不能喝血、不能殺生、 也不能殺自己，而與一位在600年前死亡，之後反復經歷還生並且還記得前世的女子之間有著愛恨糾葛，兩人反覆糾纏，在期間得到詛咒的不可殺的激烈、血光、莊重與復仇的電視劇。

2021下半年韓劇推薦NO.2《Happiness》

主演：朴炯植、韓孝周



▲Jtbc《大力女子都奉順》、MBC《W》

這對俊男美女的高顏值組合，足以令人期待他們的火花！《Happiness》是以疫情結束的近代未來為背景，假設新型感染病「狂人病」大爆發，直接展現了人們的慾望和恐懼，並提出在原有意義價值基礎上，當生存受到威脅時，是否仍然可以保持不變，那麼依舊保持不變的那份價值究竟是什麼？ 雖然韓國電影中經常會描寫「病毒」題材，但電視劇史上卻很少見，這也是繼Netflix《SWEET HOME》之後，再度出現通過「病毒」來闡述人類的貪婪想法的作品，值得期待！

2021下半年韓劇推薦NO.3《京城生物Creature》

主演：朴敘俊、韓韶禧



▲Jtbc《梨泰院Class》、韓韶禧IG

大勢碰上大勢，這火花得有多大啊？ 朴敘俊和韓韶禧方面都接到了片約，雖然還未有官宣一定出演，但雙方都表示正在積極討論，而觀眾們也確實非常想看到「大咖和小花」這對新穎組合的合作。 該劇是一部描述人類的傷口與不安，還有關乎人類生存與尊嚴的年代劇，劇情講述在主導權與人權都被剝奪的年代，人們為了幸福而賭上性命的故事。

2021下半年韓劇推薦NO.4《我們的布魯斯》

主演：金宇彬、韓志旼



▲kbs《任意依戀》、Jtbc《耀眼》

金宇彬要復工了！！！！這就是最好的消息，說明身體痊癒，健健康康地回來了！新作中金宇彬並沒有和女友新慜娥演CP，而是和韓志旼是一對。 有消息稱《我們的布魯斯》還在籌備階段，所以目前只出了大綱，劇情大概是將要描繪不同人的人生，關於愛情、親情、人生感悟之類的。 而更厲害，更有反差的是，劇裡是李秉憲和新慜娥是一對，金宇彬與韓志旼組CP。

「首圖：JTBC《無法抗拒的他》、《耀眼》、《梨泰院Class》、《大力女子都奉順》」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞