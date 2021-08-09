【有片】當28歲Hani被叫「大媽」，整個人表情都不對了XD！「阿祖瑪」這個詞對女人的破壞力太強了

小編有個來自靈魂的提問，大家是從多少歲開始被人叫「阿姨」的？

眾所周知，女明星們最擅長身材管理和面部保養，各個都像是吃了防腐劑，童顏不老。 然而即使是這樣，她們也逃不過被叫「大媽」、「阿姨」！！！ 比如，一直有著童顏美貌，身材撩人的EXID成員Hani就在28歲時候被叫「阿祖瑪」（韓語，大媽、阿姨的意思）。



事情是這樣的，2019年Hani參與錄製了一檔綜藝節目《心酸旅行》， 前往土耳其旅遊，眾人一起來到可以用韓文交流的某個市場，在人頭攢動的街頭品嘗各種當地小吃，此時一句標準的韓語飄入大家的耳朵里，一位商人對著Hani喊了一句「阿祖瑪」，當時才28歲的Hani聽到之後一臉不可思議的表情，尹世潤立刻告訴商人：「她不是阿祖瑪啦，而是阿嘎西（韓語，小姐） 。 」 明明還是青春靚麗的年輕人形象，突然被叫「大媽」Hani感到非常委屈，對著商人說：「我不是大媽。 」



好了，看完Hani的扎心經歷，大家也來說說你們第一次被叫叔叔、阿姨的感受吧！反正小編第一次被叫阿姨的時候，內心有種莫名其妙的悲涼······



「首圖/內文圖：YouTube@tvN」

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