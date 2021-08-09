剧荒有救了！下半年韩剧神仙打架，朴叙俊&朴炯植全要回归，爱情&魔幻&生存类都全有

嚷嚷著剧荒的小伙伴们，下半年终於有救了！

2021下半年一群熟悉的演员们都要回归了。 「大咖+小花」朴叙俊、韩韶禧演出都市爱情剧《京城生物》;好久不见的金宇彬将推出全新作品《我们的布鲁斯》;tvN也不甘示弱请到朴炯植和韩孝周加入韩剧的混战！众多韩星陪你度过2021年。

2021下半年韩剧推荐NO.1 《不可杀》

主演：李阵郁、赵宝儿



▲ocn《VOICE3》、tvN《九尾狐传》

投资400亿（韩币）的大制作电视剧《不可杀》因为「花美男元祖」元斌接到片约、最终因为压力而辞演引发第一波热议，又因为李阵郁的接棒再次成为焦点。 女主角则选定了外形、演技俱佳的赵宝儿。 这是一部奇幻题材的作品，讲述一名有著600年不死之身的男子，虽然在人类中生活，但却并不是单纯的人类，有著不老不死之身，携带著人类的心，不能喝血、不能杀生、 也不能杀自己，而与一位在600年前死亡，之后反复经历还生并且还记得前世的女子之间有著爱恨纠葛，两人反覆纠缠，在期间得到诅咒的不可杀的激烈、血光、庄重与复仇的电视剧。

2021下半年韩剧推荐NO.2《Happiness》

主演：朴炯植、韩孝周



▲Jtbc《大力女子都奉顺》、MBC《W》

这对俊男美女的高颜值组合，足以令人期待他们的火花！《Happiness》是以疫情结束的近代未来为背景，假设新型感染病「狂人病」大爆发，直接展现了人们的欲望和恐惧，并提出在原有意义价值基础上，当生存受到威胁时，是否仍然可以保持不变，那么依旧保持不变的那份价值究竟是什么？ 虽然韩国电影中经常会描写「病毒」题材，但电视剧史上却很少见，这也是继Netflix《SWEET HOME》之后，再度出现通过「病毒」来阐述人类的贪婪想法的作品，值得期待！

2021下半年韩剧推荐NO.3《京城生物Creature》

主演：朴叙俊、韩韶禧



▲Jtbc《梨泰院Class》、韩韶禧IG

大势碰上大势，这火花得有多大啊？ 朴叙俊和韩韶禧方面都接到了片约，虽然还未有官宣一定出演，但双方都表示正在积极讨论，而观众们也确实非常想看到「大咖和小花」这对新颖组合的合作。 该剧是一部描述人类的伤口与不安，还有关乎人类生存与尊严的年代剧，剧情讲述在主导权与人权都被剥夺的年代，人们为了幸福而赌上性命的故事。

2021下半年韩剧推荐NO.4《我们的布鲁斯》

主演：金宇彬、韩志旼



▲kbs《任意依恋》、Jtbc《耀眼》

金宇彬要复工了！！！！这就是最好的消息，说明身体痊愈，健健康康地回来了！新作中金宇彬并没有和女友新慜娥演CP，而是和韩志旼是一对。 有消息称《我们的布鲁斯》还在筹备阶段，所以目前只出了大纲，剧情大概是将要描绘不同人的人生，关於爱情、亲情、人生感悟之类的。 而更厉害，更有反差的是，剧里是李秉宪和新慜娥是一对，金宇彬与韩志旼组CP。

「首图：JTBC《无法抗拒的他》、《耀眼》、《梨泰院Class》、《大力女子都奉顺》」

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