据说这是秀智状态最差的时候拍摄的写真：开什么玩笑，根本就是天仙下凡！

秀智，南韩国民初恋，心动的代言词，男生们心目中的女神，女生们最想以她的脸活一天的羡慕对象。

秀智有著清纯的外表，优雅的气质，姣好的身材，既有少女的娇憨，又有浪漫女人味，无论是可爱风、青春风、御姐风还是性感风，她都能完美演绎。



秀智拍过无数时尚大片，每一张都堪称经典，尤其是这一套韩服写真更是烘托出她古典美人的韵味。



@beautypicbot 수지 한복 화보입니다 너무너무 예뻐요ㅠㅠ pic.twitter.com/NKfkNyB4xE — 이나 (@20170516re) January 5, 2016

韩服挑的是清新秀雅的式样，秀智微乱的鬓发也显得十分自然有韵味，整体都散发著端庄的女人味，优雅的高级感。 当时她的韩服扮相造成轰动，清秀五官配上古典韩服仙气十足，还被韩国网友称为「传奇写真」。



▲《1ST LOOK》杂志

然而这套「传奇写真」竟然是秀智状态最不好的时候拍摄的！每一张都美得像一幅画。 都说病美人能让人生起爱怜之心，当时的秀智就是啊。



▲《1ST LOOK》杂志

小编很想知道，怎么会有人长得这么美呢？ 连生病都还那么美！不过，小编也希望秀智身体健康，为粉丝们带来更多的作品啦。

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