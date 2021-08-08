【有片】互相療癒的感動～《屋塔房的問題兒童們》車太鉉暗中關照突然暈倒的鄭亨敦，原來他們都有這共同點！

鄭亨敦在節目中回首7年前這件事，仍然覺得非常感動，而且看這兩位老朋友聊天真的感覺十分愉快啊~

3日播出的KBS綜藝《屋塔房的問題兒童們》中，車太鉉提到他和鄭亨敦與眾不同的緣分，原來兩人都從多年前就患有恐慌症。鄭亨敦解釋說：「我是不安派，哥（車太鉉）是恐慌派，屬於不同類型。哥送我的《空中鞦韆》是我讀的最後一本書，一邊讀一邊放聲大哭。」



車太鉉回憶說：「鄭亨敦拍《藝體能》的時候突然在待機室暈倒。（笑）我們恐慌症暈倒的時候不是那種很戲劇化的突然倒下，而是迷迷糊糊的，別人還以為我們酒沒醒，但其實我們感覺快要死了一樣。後來看到鄭亨敦躺下休息，我就覺得很心酸，因為我知道那種感覺。」

事情過去後車太鉉打聽到鄭亨敦家的地址，悄悄塞了一本書在他的郵箱裡，然後發簡訊告訴他，因為小說主角就是恐慌症患者，鄭亨敦讀了之後非常有共鳴，到第四個故事時甚至哭得一塌糊塗，為了保持這分感動，從那之後的7年都沒再讀書。



MC感歎這是原本可以略過的事，車太鉉卻十分上心，簡直像長腿叔叔一樣，讓人十分感動。 車太鉉表示他生病時還不是像現在一樣能夠說出來的氛圍，都藏著掖著，去醫院也查不清楚是什麼問題，只是經常暈倒，但去急診室的路上就好起來了，反而覺得十分尷尬（笑）不過因為有相似的經驗，兩個人即使只是互相聊一聊都很獲得療癒。

鄭亨敦再三對車太鉉表達感謝：「我到現在還記得當時車太鉉對我說的話：你以為這個病會送你上黃泉路是不是？其實不會，很奇怪地就是不會。這句話讓我非常感動，也讓我能夠借以支撐住精神。」



（圖：《屋塔房的問題兒童們》 Youtube@KBS Entertain）

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