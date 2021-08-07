《請回答1988》雙門洞五人幫近況大整理：每個人都作品不斷檔，正如他和她的戀情❤

雙門洞的孩子們都有健康成長、積極活動，看得人感覺好窩心哦~^^

《請回答1988》在6年前帶給大家無限感動，早已被很多人列入「人生韓劇」名單，不僅因為導演和編劇完美重現了那個年代獨有的純粹和溫暖，更因為雙門洞的孩子們令人感動的真摯情感。 幾位演員不僅在劇中的互動充滿溫馨，在戲外也經常聚會、感情超好，今天就來看看大家最近的新動向吧！



（圖：tvN《請回答1988》官方海報）

「成德善」惠利和張基龍主演的電視劇《我的室友是九尾狐》上月15日剛剛劇終，「善宇」高庚杓也有在劇中客串山神一角，5月開始惠利和俞承豪一起為KBS古裝新劇《花開時想月》擔任主角，飾演家道中落的兩班（貴族）女兒姜露瑞，下半年即將開播。





（圖：《物怪》劇照）

「崔澤」朴寶劍去年8月31日開始服兵役，入伍前拍攝的tvN電視劇《青春紀錄》大獲好評，「德善」惠利也有客串一集！和孔劉主演的電影《永生戰》（另譯：複製人徐福）在今年4月上映，另一部科幻新片《Wonderland》與湯唯、秀智、鄭有美、崔宇植聯合主演，金泰勇擔任導演編劇，講的是通過虛擬視訊與離開人世的家人、戀人重逢的故事，有望在下半年與觀眾見面。



「金正煥」柳俊烈和全度妍主演的JTBC新劇《人間失格》敲定9月4日開播，這部劇講述失去方向的年輕人和害怕自己一事無成的中年人相遇之後互相療癒的故事，柳俊烈演的就是那個年輕人李姜在。 和金宇彬、金泰梨以及崔東勛導演合作的新片《外星人》經歷長達13個月的拍攝後在今年4月殺青，分成上下兩部，講述高麗晚期和現代之間產生時空連結的故事，上映時間尚未確定。



此外，「狗煥」柳俊烈和「德善」惠利的戀情在2021仍在繼續！



（圖：tvN《請回答1988》劇照）

「成善宇」高庚杓去年1月15日兵役退伍後以JTBC電視劇《私生活》回歸，與少女時代徐玄搭檔。 6月確定接拍Netflix電影《首爾大作戰》，投入鉅資150億韓元，在1988年漢城奧運會的真實歷史背景上打造賽車手追蹤調查秘密資金的虛構故事，高庚杓飾演車隊DJ「雨森」，和劉亞仁、李奎炯搭檔。 此外還出演朴讚郁新片《分手的決心》，與湯唯、朴海日、李貞賢合作。



「劉東龍」李東輝主演了今年初上映的浪漫愛情片《今天決定我愛你》，隨後加盟改編自網漫的Netflix驚悚劇《Glitch》，飾演女主角全汝彬突然消失的男友。



此外，「娃娃魚」也朝著他的音樂夢想進發，不僅通過《玩什麼好呢？ 》企劃組合MSG Wannabe成功出道，還將在本月14日還發行個人單曲《你所知道的你》。雙門洞的每一個小孩都令人感到驕傲啊！



（封圖：tvN《請回答1988》海報）

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