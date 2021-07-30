不讓男選手專美於前！韓柔道女子選手尹賢智也引發關注：「照片是狗狗，上場超強悍」

留言太可愛了，好多女生淪陷XD

奧運賽場上，觀眾除了關注運動員實力外，有時候外貌也會成為焦點。韓國近期除了一些男選手高顏值獲得矚目外，也有一位女選手尹賢智受高度關注。

1994年出生、現年27歲的尹賢智（윤현지）為柔道女子78公斤級選手，乍看之下雌雄莫辨，外貌雖無害但在賽場上可是很剽悍，被網友認為「照片是狗狗的感覺，比賽的時候卻很強悍、超帥」，一些網友還翻出她過去拍攝的照片，穿著運動內衣露出腹肌，讓人讚嘆不已，更擄獲了大批女粉絲。



（圖：尹賢智IG@4._.55pm）

粉絲為她瘋狂，留言：「是O（OK，單身）嗎？」、「她真的很帥，她的腹肌也是」、「我愛你姐姐」、「如果同性婚姻成為可能，我要和姐姐結婚」、「我以為只有我一個人知道她，結果現在瘋傳……」

尹賢智目前世界排名第23名，昨拚進銅牌戰，最後惜敗巴西選手未能為韓國奪牌。



▼選手IG



（網友意見均參考自：‎theqoo熱門貼文〈柔道女子78公斤級尹賢智太帥了.twt〉，封圖圖源：Twitter@BYABIgirl、尹賢智IG@4._.55pm）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究