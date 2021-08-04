人氣綜藝《帶輪子的家》任時完因新劇下車，第三季「新忙內」由誰接棒成熱門話題！

第一季：呂珍九、第二季：任時完、第三季：會是誰？快來說說大家心目中第三季的「新忙內」人選吧～！！！

tvN 熱門療癒綜藝節目《帶輪子的家》將迎來第三季！目前是預計在10月份播出，但很可惜的是，任時完因拍戲檔期的關係，必須要在新一季下車了，也出現了很多希望呂珍九（第一季的忙內）回歸的網路聲浪，不過，目前都還是未知數。



《帶輪子的家》因為是由成東鎰、金希沅、兩季忙內呂珍九和任時完固定主持，所以也有非常多的人氣演員們出演，節目中都可以看到鮮少出現在綜藝節目中的演員們，私下的模樣，成為節目的一大看點。（四位都是形象很好的演員，尤其是成叔人脈超廣～）



＊小編來點名一下出演嘉賓的名單。

第一季出現過：惠利、羅美蘭、孔曉振、李聖經、李準赫、IU、P.O、李姃垠、嚴泰九、朴赫權、高昌錫、鄭恩地、河智苑。



第二季：裴斗娜、金東旭、孔曉振、吳正世、吳娜拉、田慧振、金裕貞、潤娥、金炳哲、呂珍九。



每一季的名單都非常華麗～，所以第三季由誰出演，自然成為了熱門討論的話題！

大家心中有想要的人選嗎～？一起期待10月份的播出吧！

*圖：Tving、tvN《帶輪子的家》@official、播出截圖、youtube／+封面：플럼에이앤씨@official

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