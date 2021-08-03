SF9澯熙跟《女神降臨》太有緣了！合作完朴柔娜，又與姜旻兒合作新劇《奇蹟》扮演超人氣偶像

兩位外型跟實力兼具的新生代演員合作，放在一起感覺也蠻登對的～！

最新消息，人氣男團SF9中演技獲得肯定的姜澯熙，將與《女神降臨》、《遠看是蔚藍的春天》的姜旻兒合作，主演 OTT 電視劇《奇跡》（Miracle）。

《奇跡》講述了憑藉像奇跡般的愛情力量，克服各種試煉獲得成長的青春偶像愛情故事。

▼姜澯熙飾演外型與才能兼具、紅遍全世界的大明星「路易斯」（Louis）。以《Sky Castle》收穫更多劇迷喜愛，在《女神降臨》、《Imitation》中客串了影響劇情的重要角色。

也與《女神降臨》的學霸朴柔娜合作主演新電影《白色情人節：鬼滅的驅魔學院》，預計在9月份上映。



*圖：tvN、JTBC Drama@official



*圖：제이앤씨미디어그룹@official

▼姜旻兒飾演的「李素琳」曾經是偶像志願生，現在是製作了國內三代偶像企劃公司的內容創作者。《女神降臨》後客串了《怪物》，與朴志訓、裴仁赫一同主演《遠看是蔚藍的春天》剛完結。

《奇跡》目前還在選角中，預計共14集。

*封面圖：minah320_97、c_chani_i@IG

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