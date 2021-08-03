SF9澯熙跟《女神降临》太有缘了！合作完朴柔娜，又与姜旻儿合作新剧《奇迹》扮演超人气偶像

两位外型跟实力兼具的新生代演员合作，放在一起感觉也蛮登对的～！

最新消息，人气男团SF9中演技获得肯定的姜澯熙，将与《女神降临》、《远看是蔚蓝的春天》的姜旻儿合作，主演 OTT 电视剧《奇迹》（Miracle）。

《奇迹》讲述了凭藉像奇迹般的爱情力量，克服各种试炼获得成长的青春偶像爱情故事。

▼姜澯熙饰演外型与才能兼具、红遍全世界的大明星「路易斯」（Louis）。以《Sky Castle》收获更多剧迷喜爱，在《女神降临》、《Imitation》中客串了影响剧情的重要角色。

也与《女神降临》的学霸朴柔娜合作主演新电影《白色情人节：鬼灭的驱魔学院》，预计在9月份上映。



*图：tvN、JTBC Drama@official



*图：제이앤씨미디어그룹@official

▼姜旻儿饰演的「李素琳」曾经是偶像志愿生，现在是制作了国内三代偶像企划公司的内容创作者。《女神降临》后客串了《怪物》，与朴志训、裴仁赫一同主演《远看是蔚蓝的春天》刚完结。

《奇迹》目前还在选角中，预计共14集。

*封面图：minah320_97、c_chani_i@IG

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