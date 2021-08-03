《机智医生生活》4位男医生太有魅力了！如果要挑现实男友的话，真的很难抉择

《机智医生生活》99'S中的4位男医生，谁最适合当现实中的男友呢？

《机智医生生活》已经播出到了第2季，这部剧节奏并不快，甚至可能有点「散」，没有固定的主线，没有固定的目的，甚至没有固定的「主人公」，只是围绕著五个同期医生李翊晙（曹政奭 饰）、 安政源（柳演锡 饰）、金隽婠（郑敬淏 饰）、 杨硕亨（金大明 饰）和蔡颂和（田美都 饰）展开，如实记录著律帝医院每天的日常，通过生活点滴来治愈著观众的心。



除了唯一的一名女医生蔡颂和之外，李翊晙等4名男医生各具魅力，每一位都有对应的女友或好感对象，但女观众们早就不甘心於剧情了，纷纷把自己代入剧情，这4位优秀的医生谁最适合当男友呢？

曹政奭扮演的李翊晙是肝胆胰外科助理教授，业务能力强的同时还有著绝对的幽默感，有他在的场合绝对不会冷场。李翊晙心思细腻，擅於读懂他人的内心，用不尴尬的方式解决一切问题。 虽然是离异男，还带著一个儿子羽朱，但羽朱绝对不是「拖油瓶」，乖巧听话，还遗传了爸爸幽默感的他甚至会成为爸爸爱情之路上的助攻。 结婚就有一个这么乖的大儿子，这也算是一大福利吧。



柳演锡饰演的安涏援是小儿外科的助理教授，特别喜欢小朋友的他有著一颗温暖的心，默默帮扶有困难的家庭，做好事绝对不留名。除此之外，安医生颜值高、身材好，性格阳光又温柔，身为大财阀家的小儿子，他完全没有任何娇奢坏习惯，十分平易近人。 虽然此前一直要当神父，但只要你能战胜上帝，他就一定会对你死心塌地，专一的高富帅谁不喜欢呢？



郑敬淏出演的金隽婠则是胸腔外科科长，典型的傲娇人设，嘴毒心软，外冷内热，工作起来就像个冰冷的机器，只有好友知道他撒泼、耍赖起来完全可以和女生一决胜负，他的小脾气和真性情都只留给了好友。 但只要你能走进金隽婠的心里，他的表达力就会变得丰富起来，疯狂对你输出爱的语言。



金大明扮演的杨硕亨是妇产科的助理教授，他为人低调内敛，无论好坏都放在心里，却也将好坏看得非常透彻，虽然寡言，但往往一句话就能点醒别人，是大智若愚的典型代表。 因为爸爸出轨，他特别心疼妈妈，导致有那么一点「妈宝男」，第一次婚姻就因为妈妈的干涉而破裂，似乎现在活著也只是为了让妈妈开心而已，要成为他的女友是不是要先过他妈妈那一关，都说财阀婆婆最难搞定了。



那么问题来了，这4名医生中，你最想选谁当男友呢？

「首图/内文图：tvN《机智医生生活2》」

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