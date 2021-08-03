曾在《RM》競爭全昭旻，李伊庚現在跑來《月刊家》撮合金知碩&庭沼珉啦！（EP.13-14）

這兩集除了李伊庚還有太仁鎬特別演出！《月刊家》明天就要完結了呢～！

《月刊家》上週播出的EP.13、EP.14又出現了兩位演員特別演出，即李伊庚與太仁鎬，分別在金知碩與安昌煥的戀情上插上一腳。這兩集收視拉高至2.648%、2.964%，僅次於首集3.171%的成績，明後天結局有望再次突破3%。



劉子成（金知碩 飾）因為申謙（鄭乾柱 飾）的關係主動與羅英媛（庭沼珉 飾）分手，劉子成有苦難言讓羅英媛無法理解，兩個人都非常痛苦。沉澱一段時間後，劉子成決定追回羅英媛卻不被接受，羅英媛還反過來教訓劉子成。



《月刊家》聘請了一位接案編輯權民國（李伊庚 飾），他的出現可是惹不少麻煩，不過間接撮合了羅英媛與劉子成，讓兩人各自明白了一些道理。在權民國意圖牽線自己姐姐與劉子成時，也讓羅英媛醋勁大發，意外製造了復合契機。



主線CP和好了，副線的進度呢？南尚順（安昌煥）發現自己對余宜珠（蔡貞安 飾）有感覺，一直想告白卻失敗，此時卻殺來程咬金……南尚順的朋友金東植（太仁鎬 飾）一出現就和余宜珠看對眼，南尚順只能眼睜睜看著兩人約會。



可喜可賀的是，金東植可是劈腿達人，余宜珠只是他其中一個「祖母」（來電顯示稱號），兩人不歡而散。後來余宜珠與南尚順看電影時，南尚順意外聽見余宜珠和「有錢的大叔」對話，余宜珠才吐露心聲講出自己的家庭狀況。



EP.14有後記，後記中竟揭曉了令人吃驚的事，原來羅英媛的爸爸根本沒死！這是怎麼回事？



李伊庚和太仁鎬此次會客串都是基於和李昌民導演的緣分，分別合作《加油吧威基基》系列以及《秘行要員》（Man to Man），太仁鎬也曾和庭沼珉合作《靈魂維修工》，不過這次沒有對戲機會。特別的是，李伊庚與金知碩也同框過啊，兩人曾在《Running Man》一同競爭全昭旻！想不到這次又干涉了金知碩的戀情XD



▼EP.13、EP.14花絮，以及李伊庚與太仁鎬出演感想







▼複習《Running Man》金知碩與李伊庚為全昭旻爭風吃醋



《月刊家》明晚播出的EP.15預告，辦公室同時出現兩對情侶，總編輯崔高（金元海 飾）是發現了哪一對呢？羅英媛收到前房東還給她的保證金，原來是申謙準備的嗎？



（圖：《月刊家》@iQIYI 截圖、《Running Man》@iQIYI 截圖）

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