[有雷]《Voice 4》最终回创下本季最高收视！大家敲碗的前魔王回归，宋承宪第五季可望暂代李荷娜位置(EP13-14最终回)

[有雷]《Voice 4》上周播出最终回，也创下自身最高收视率，在大家好奇本季的大魔王「Circus Man」会有什么样的下场，在结尾几分钟却上演令人惊呼的戏码，预告著第5季的剧情，还让大家看见了第2季大魔王权律回归！

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黄金时间组与Derek（宋承宪饰）率领的行动组一同前往追捕Circus Man童方闵（李奎炯饰），许多队员陆续与他展开近身打斗，而一直以来有著多样人格而犯下令人发指的杀人案件的童方闵，在最后关头丢下武器只求一死，虽然因母亲与妹妹的死亡而让Derek对他恨之入骨，最后还是枪下留人活捉童方闵。



照片:tvN

童方闵在拘留时与爷爷对质，原来员警沈大植（白成铉饰）冒险深入敌营拿到爷爷要烧毁的文件，是童方闵的DNA与检查报告，不仅说明了童方宪协不是童方闵的爷爷而应该是爸爸，以及童方闵儿时就已有人格障碍，造成今日成为冷血杀人犯，也让团队认为与前一季的魔王金木正幸类似。想要利用精神疾病问题获得减刑的童方闵，也被姜权酒揭发真相，主人格本身更为残暴。



照片:tvN

想不到在此处却出现了新线索「F儿童疗养院」，姜权酒的记忆至今才渐渐浮现，原来她与童方闵儿时就曾见过，使她不断作著有人在林中追逐他们的梦境。姜权酒的过人听力，其实就是该儿童疗养院所进行实验的对象之一，同时院内也收治许多脑部有疾病的小孩。



照片:tvN

而其实所谓的F与FR，就是「法布尔」的缩写，还记得第三季中出现的「医生法布尔的昆虫世界」吗？此时出现了与之前一样未露脸的神秘女子，告诉姜权酒想知道自己听力的秘密就必须跟她走一趟，只见中心长卸下了手铐等所有装备，只留下字条表示「一定会再回来」，留下满脸错愕的Derek。





照片:Viu Hongkong 播出截图

而姜权酒所搭上的车，竟然是「采蔘人」方济水所驾驶！也曾在上一季最后出现的权律，本季再度出现埋梗第五季！令所有喜爱《Voice》系列的观众们又惊又喜。





照片:Viu Hongkong 播出截图

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