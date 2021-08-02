金容建反对小39岁女友生孩子闹上了公堂！儿子河正宇的反应让人惊讶

南韩著名演员河正宇的父亲、影视圈的老戏骨金容建登上韩网热搜，原因是76岁的他和小39岁的年轻女友因生育问题对簿公堂。

据D社爆料称，今年76岁的金容建有一位交往了13年的年轻女友A某，比他小39岁，今年刚刚37岁。今年3月A某告诉男方她怀孕了，而金容建觉得自己都是76岁的老人了，没有精力抚养孩子长大，於是要求她堕胎，A某认为他自私又没有责任感，於7月24日起诉以强迫堕胎未遂起诉了金容建。



▲mbc《Kill Me Heal Me》

今日，金容建对於爆出的婚前怀孕丑闻做出回应，表示会尽全力对孩子和妈妈负责任，他的代理律师补充说今年5月金容建跟儿子河正宇、车贤宇说了这件事，他们对此事积极赞成，因此金容建也获得勇气面对这件事。



▲电影《The Terror Live/恐怖直播》

金容建在韩国影视圈的地位斐然，不仅是因为他有两个出色的演员儿子河正宇和车贤宇，更是因为他本人是绝对的老戏骨实力派，多在影视剧中扮演富豪、父亲等角色，比如《密会》中的会长，《Kill Me Heal Me》中男主车度贤的爷爷，也出演过《花样爷爷》，相信不少观众都对他有印象。

「首图：TV Daily」

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