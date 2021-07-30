朴敘俊基本確定加盟《驚奇隊長2》：飾演韓裔10代英雄Amadeus Cho！

朴敘俊的名字已經出現在IMDB的演員名單裡，看來只差公佈具體角色了！

近日美國網路電影資料庫IMDB在《驚奇隊長2》（Captain Marvel 2）的演員名單中添加了朴敘俊，位置在貝兒· 娜森（Brie Larson）、扎威· 艾希頓（Zawe Ashton）和泰娜· 帕麗斯（Teyonah Parris）之後，比飾演驚奇女士的Iman Vellani還要靠前，據推測是片中相當重要的角色。



（圖：IMDB網頁截圖）

此前也有消息稱朴敘俊加盟《驚奇隊長2》，但所屬社和漫威一直沒有給出官方確定消息。 不過據美國媒體Screen Rant透露，朴敘俊飾演的角色很可能是韓裔10代英雄Amadeus Cho：「《驚奇隊長2》是以三位女性英雄為主角的電影，但朴敘俊有可能成為片中第四位漫威英雄。很多人推測朴敘俊會飾演韓裔10代英雄Amadeus Cho，不過也有可能擔任反派角色。」



朴敘俊正在拍攝電影《水泥烏托邦》，很快就會殺青，下半年即可飛到美國參加《驚奇隊長2》的拍攝。

《驚奇隊長2》是一部續篇電影，計劃於2022年11月11日在美國上映，第一部在全球獲得了11億3000萬美元的驚人票房，令人對第二部相當期待。此前導演Nia DaCosta曾在SNS上上傳了朴敘俊的照片，並稱他為「電視劇男友」，進而有可能因此受到導演青睞而邀請朴敘俊演出本片。



（封圖：IG@bn_sj2013）

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