朴叙俊基本确定加盟《惊奇队长2》：饰演韩裔10代英雄Amadeus Cho！

朴叙俊的名字已经出现在IMDB的演员名单里，看来只差公布具体角色了！

近日美国网路电影资料库IMDB在《惊奇队长2》（Captain Marvel 2）的演员名单中添加了朴叙俊，位置在贝儿・ 娜森（Brie Larson）、扎威・ 艾希顿（Zawe Ashton）和泰娜・ 帕丽斯（Teyonah Parris）之后，比饰演惊奇女士的Iman Vellani还要靠前，据推测是片中相当重要的角色。



（图：IMDB网页截图）

此前也有消息称朴叙俊加盟《惊奇队长2》，但所属社和漫威一直没有给出官方确定消息。 不过据美国媒体Screen Rant透露，朴叙俊饰演的角色很可能是韩裔10代英雄Amadeus Cho：「《惊奇队长2》是以三位女性英雄为主角的电影，但朴叙俊有可能成为片中第四位漫威英雄。很多人推测朴叙俊会饰演韩裔10代英雄Amadeus Cho，不过也有可能担任反派角色。」



朴叙俊正在拍摄电影《水泥乌托邦》，很快就会杀青，下半年即可飞到美国参加《惊奇队长2》的拍摄。

《惊奇队长2》是一部续篇电影，计划於2022年11月11日在美国上映，第一部在全球获得了11亿3000万美元的惊人票房，令人对第二部相当期待。此前导演Nia DaCosta曾在SNS上上传了朴叙俊的照片，并称他为「电视剧男友」，进而有可能因此受到导演青睐而邀请朴叙俊演出本片。



（封图：IG@bn_sj2013）

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