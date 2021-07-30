接連兩次成功追星的選手！繼ITZY禮志之後，BLACKPINK Jennie也為韓國游泳小將黃善宇應援

黃善宇轉發了Jennie這條限時動態，激動地留言：「我的手在抖......」接連獲得兩位偶像的應援，實在太令人羨慕啦！

昨日，BLACKPINK成員Jennie在個人IG限時動態里轉發了奧運會韓文IG帳號的PO文，內容是游泳選手黃善宇在比賽時的照片，留言說：「我也為你應援，黃善宇選手加油！」



（圖：IG@jennierubyjane）

隨後黃善宇立即轉發Jennie的限時動態，並在圖片右下角加上留言：「我的手在抖......」還有一個驚訝的emoji：



（圖：IG@itzy.all.in.us、hwang.sunwoo）

黃善宇去年11月接受媒體採訪時曾透露很喜歡BLACKPINK成員Jennie和ITZY成員禮志。27日，禮志在自己的IG發布限時動態並標記黃善宇，寫下：「稍後的決賽加油，我也會一起應援的──YEJI。 」黃善宇也轉發並加了一個捂嘴的emoji：



（圖：IG@hwang.sunwoo）

此外，今年18歲的黃善宇被視為韓國游泳界的新希望，昨天剛剛在東京奧運會男子100公尺自由式準決賽中游出47秒56的成績，刷新韓國及亞洲的新紀錄、獲得出戰決賽的資格，這也是睽違65年之久再一次有亞洲選手登上該項目決賽。



（封圖：Youtub@JTBC News，IG@jennierubyjane）

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