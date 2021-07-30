接连两次成功追星的选手！继ITZY礼志之后，BLACKPINK Jennie也为韩国游泳小将黄善宇应援

接连两次成功追星的选手！继ITZY礼志之后，BLACKPINK Jennie也为韩国游泳小将黄善宇应援

明星   2021年7月30日   星期五09:00   Sani  

黄善宇转发了Jennie这条限时动态，激动地留言：「我的手在抖......」接连获得两位偶像的应援，实在太令人羡慕啦！

昨日，BLACKPINK成员Jennie在个人IG限时动态里转发了奥运会韩文IG帐号的PO文，内容是游泳选手黄善宇在比赛时的照片，留言说：「我也为你应援，黄善宇选手加油！」

（图：IG@jennierubyjane）

随后黄善宇立即转发Jennie的限时动态，并在图片右下角加上留言：「我的手在抖......」还有一个惊讶的emoji：

（图：IG@itzy.all.in.us、hwang.sunwoo）

黄善宇去年11月接受媒体采访时曾透露很喜欢BLACKPINK成员Jennie和ITZY成员礼志。27日，礼志在自己的IG发布限时动态并标记黄善宇，写下：「稍后的决赛加油，我也会一起应援的――YEJI。 」黄善宇也转发并加了一个捂嘴的emoji：

（图：IG@hwang.sunwoo）

此外，今年18岁的黄善宇被视为韩国游泳界的新希望，昨天刚刚在东京奥运会男子100公尺自由式准决赛中游出47秒56的成绩，刷新韩国及亚洲的新纪录、获得出战决赛的资格，这也是睽违65年之久再一次有亚洲选手登上该项目决赛。

（封图：Youtub@JTBC News，IG@jennierubyjane）

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