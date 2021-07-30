ASTRO文彬9歲時演過瑜滷允浩的童年時期：小臉圓圓超可愛～♥

ASTRO的成員文彬和韓流大前輩東方神起的瑜鹵允浩有一段奇妙的緣分。

2006年文彬9歲的時候出演了東方神起的《氣球》MV，飾演的就是瑜鹵允浩的童年時期。 MV裡，文彬穿著老虎的玩偶服亮相，小臉圓圓的特別可愛。



▲東方神起《氣球》MV截圖

最近做客前東方神起成員金在主持的網路節目《社區青年》時，文彬就回憶了這段往事，說道：「當時根本不知道什麼是藝人，但通過那個MV知道了愛豆這個職業，開始有了想當歌手的夢想。 後來遇到好機遇進了公司，接受了訓練，慢慢培養實力。 」

文彬參演過《氣球》的MV之後，還以「小神起」的名字亮相《Star King》節目，和本尊瑜滷允浩合影，更以「完成型外貌」吸引了不少目光。 2016年文彬正式作為ASTRO的一員出道，此時的瑜滷允浩也已經是出道十多年的大前輩了，兩人以歌壇前後輩身份再次相遇。



▲SBS《Star King》截圖

此外，東方神起將通過7月30日開播的新綜藝《Check This Out》回歸螢幕。尤其是瑜鹵允浩的回歸，更是引發了大眾的關注。此前瑜滷允浩被曝出因在一間非法酒店「喝酒到淩晨」違反韓國防疫守則，而同行者與警方發生衝突，他還試圖逃走，根據當時韓國媒體報導稱，現場甚至還有女服務生作陪，對此，SM娛樂也直接反駁並無此事。警方同時也對外表示：「鄭允浩試圖逃走一事並不是事實。」還透露當下也並沒有肢體衝突，「正確來說是同行者中有人提出了抗議，而在被告知可能觸犯《妨害執行公務罪》後，立刻就停止了」。



▲綜藝節目《Check This Out》官方海報

「首圖：IG@moon_ko_ng、@yunho2154」

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