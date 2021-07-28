快找《屍戰朝鮮：雅信傳》的「少女雅信」演《機智醫生生活2》「蔡頌和」的童年時期吧！氛圍感一模一樣XD

全智賢主演的Netflix新劇《屍戰朝鮮外傳：雅信傳》火熱開播，除了女神全智賢之外，她的童年角色扮演者金詩雅的表現也很亮眼。

全智賢在劇中飾演女主角雅信，劇情開場則是少女雅信登場，由童星金詩雅扮演全女神的少女時期。 最近金詩雅亮相時尚雜誌《ELLE》，又是一位氛圍感爆棚的小演員，深邃眼神十分吸引人。



▲@ellekorea

金詩雅剪著時下最流行的中分「一刀切」，整齊的髮尾顯得清爽利落，頭髮順著臉頰滑落，呈現出自然的弧線形，襯得她的臉型完美，極具時尚感。 雖然是少女，但本次的寫真中金詩雅並沒有穿上突顯少女氣質的服裝，而是以黑白灰等純色系Look出鏡，少了分嬌俏，多了分淑女的文靜。



▲@ellekorea

不少人看過寫真之後立刻聯想到了正在熱播劇《機智醫生生活》系列裡的女精英醫師蔡頌和（田美都 飾），劇中的頌和也是短髮造型，日常穿搭以幹練、低調為主，更重要的是周身散發出的「氛圍感」，讓人看著就很舒服。



▲tvN《機智醫生生活2》

不知道有沒有編劇和導演發現兩位女演員99.99%相似的氣質呢，下次記得找金詩雅來演田美都的少女時期吧。



「首圖：tvN《機智醫生生活2》、IG@ellekorea」

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