各位女體育迷們，韓國體壇又發現一名帥哥：跆拳道名將李大勛！只是他已經是為人父了～

「2020東京奧運會」正式開幕，韓國的迷妹們一下子就忘記了她們的電視劇男友，紛紛轉投運動員帥哥的懷抱。

奧運賽場上除了激烈的實力廝殺，還有一種叫男性荷爾蒙的東西被螢幕無限放大，死命抓住了女體育迷的芳心。身姿矯健的體育帥男，成了街頭巷議的八卦頭條。比如帥到在日本Twitter界引發熱議的韓國足球隊運動員鄭勝元，多少女球迷們喊著「求歐巴娛樂圈出道」。



除了鄭勝元之外，賽場上還有不少高顏值的帥哥運動員，韓國跆拳道名將李大勛（이대훈）就是其中一個。 7月25日在奧運賽場上錯失銅牌後，李大勛正式宣佈退役，東京奧運成為29歲的他以運動員身份參加的最後一屆奧運會。李大勛的失敗和退役讓廣大韓國民眾感到惋惜，不過很多女偽體育迷們很快就將視線放到了歐巴的顏值上，早就忘掉了沒能拿下獎牌的失落和傷心。據說往日里只要有比賽，李大勛的休息室就被粉絲擠得水洩不通，人氣可不輸演藝人員啊！陽光中帶著陽剛，陽剛中透著健康，雄性荷爾蒙炸裂，是娛樂圈裡看不到的另一種帥氣。



只是讓女粉絲們傷心的是李大勛早就結婚了，老婆的顏值也是藝人級別，兩人更是育有一個孩子。 平時沒有訓練時，李大勛就化身超級奶爸，忙著帶孩子玩耍。



《超人回來了》PD大人，求你看到這對父子吧！！！



「首圖：ig@lee.dae.hoon」

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