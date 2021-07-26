因帥氣外表在奧運會引發討論的韓國「足球界臉蛋天才」鄭勝元！網友：「可以當愛豆或演員了」

真的是高顏值小鮮肉！97年有好多帥氣的孩子～

目前效力於韓國大邱足球俱樂部（大邱FC）的鄭勝元（정승원），1997年出生的他還是一位小鮮肉，2016年正式亮相球場，在2019年被選為韓國U-23足球國家代表隊。除了穩定的球技之外，還有著偶像與演員般的外表，因此有著「足球界臉蛋天才」的稱號。

而鄭勝元也有參與這次的東京奧運，也因為帥氣的外表，再次獲得關注。



近日，韓國論壇 The qoo 還有一篇以「在日本推特上也成爲話題的韓國選手 鄭勝元（未婚）」為標題的文章，網友還放了許多鄭勝元比賽的照片，並寫下：「還以爲是青春界韓流電視劇中出現的場面，真的是比賽中的照片...」



這也引發韓國網友熱烈討論，並留言留言表示：「取完號碼牌後等待」、「真的好帥啊！就算馬上要當愛豆演員，也不會有違和感」、「97年出生了很多帥氣的孩子」、「真的超級帥」、「去了Instagram更迷上了他」、「是做藝人也能行得通的臉，還擅長運動」、「還以為在看偶像運動會的照片呢」、「體育界臉蛋天才真多」、「哇 像什麼青春明星啊」、「看過真人後嚇了一跳，真是超帥啊...還有粉絲福利也做得非常好」等等。





（圖：https://theqoo.net/hot/2090016640）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究