各位女体育迷们，韩国体坛又发现一名帅哥：跆拳道名将李大勋！只是他已经是为人父了～

「2020东京奥运会」正式开幕，韩国的迷妹们一下子就忘记了她们的电视剧男友，纷纷转投运动员帅哥的怀抱。

奥运赛场上除了激烈的实力厮杀，还有一种叫男性荷尔蒙的东西被萤幕无限放大，死命抓住了女体育迷的芳心。身姿矫健的体育帅男，成了街头巷议的八卦头条。比如帅到在日本Twitter界引发热议的韩国足球队运动员郑胜元，多少女球迷们喊著「求欧巴娱乐圈出道」。



除了郑胜元之外，赛场上还有不少高颜值的帅哥运动员，韩国跆拳道名将李大勋（이대훈）就是其中一个。 7月25日在奥运赛场上错失铜牌后，李大勋正式宣布退役，东京奥运成为29岁的他以运动员身份参加的最后一届奥运会。李大勋的失败和退役让广大韩国民众感到惋惜，不过很多女伪体育迷们很快就将视线放到了欧巴的颜值上，早就忘掉了没能拿下奖牌的失落和伤心。据说往日里只要有比赛，李大勋的休息室就被粉丝挤得水泄不通，人气可不输演艺人员啊！阳光中带著阳刚，阳刚中透著健康，雄性荷尔蒙炸裂，是娱乐圈里看不到的另一种帅气。



只是让女粉丝们伤心的是李大勋早就结婚了，老婆的颜值也是艺人级别，两人更是育有一个孩子。 平时没有训练时，李大勋就化身超级奶爸，忙著带孩子玩耍。



《超人回来了》PD大人，求你看到这对父子吧！！！



「首图：ig@lee.dae.hoon」

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