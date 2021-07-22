2021大势小鲜肉「蔡钟协」连演四部热门韩剧！合作朴信惠&宋智孝，结实腹肌让人印象深刻

【演员特辑】最近有很多人被他的无害笑容给电到，他的身材也是非常的可口迷人啊！曾在南非留学，当过模特儿，身材真的是没话说的好。（大拇指）

2021年忽然大放光彩的大势小鲜肉－蔡钟协（채종협），连续三部热门韩剧都有他的身影，而且还是男二&男一，晋升主演等级，未来可期！

1993年5月19日出生的蔡钟协，曾在泰国生活过一年，之随著父母到南非生活，留学了五年，还在当地成为了模特儿，之后回到韩国为梦想打拼。





▼网路剧《今天也安然无恙》



▼拍摄了一些网路剧的作品之后，在热门韩剧《Stove League》（金牌救援/棒球大联盟）中演出了棒球界的新秀投手，纯真无害笑容让大众留下了好的印象。

▼之后在《薛西弗斯的神话》（Sisyphus: the myth）成为主演之一，在朴信惠逃亡时伸出援手，脱下一身衣服给朴信惠穿的这一幕，也让观众们留下了非常深刻的印象。



帅气外型跟结实腹肌，真的是太有潜力了～！



*图：Netflix@播出截图

▼而在《无法抗拒的他》中第三集才登场的男二之姿，一下子影响了男女主角之间的感情线，无害又纯情的模样，更是他角色的最大武器。

帅气的青梅竹马，也太有威胁性了吧！

花絮：



▼最后就是刚开播不久的《来魔女食堂吧》，搭档宋智孝和南志铉两大一线女星，蔡钟协在剧中饰演对朋友很讲义气又有运动天分的田径选手，这次一样会以他纯真无害的笑容，征服大众的心～。



*图：TVING@Official

最近也和宋智孝一起出演两大综艺节目《惊人的星期六》和《Running Man》，获得相当高的关注，2021年才过一半就有这么棒的成绩，真的是太厉害了～！

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*图：《Running Man》@friDay影音

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