2PM李俊昊最新寫真也太慾了！IG限動發言有夠撩：「和我一起喝酒or喝我」

最近多了好多李太太啊～！！！俊昊還被《第六感2》節目組打上李狐狸，他自己也表示很滿意這個綽號。XD

韓國雜誌《Esquire Korea》公開了人氣男團 2PM 李俊昊的最新寫真(畫報)，立刻引起粉絲們的大騷動～！

三張主要寫真中，俊昊大展成熟男性的魅力，舉著酒杯，眼神中充滿著誘惑



而側躺在沙發上的這張寫真，更是直接露出健壯的身材，粉絲福利真的是做好坐滿。



另外，俊昊也在自己的 IG 限時動態中分享新寫真圖，加入產品的英文字母W，寫上：「跟我一起喝酒，或者喝我。」真的是太會撩啦～！（躺在血泊中）



*圖：le2jh@IG

▼寫真訪談片段：



訪談中，俊昊表示自己也會搜尋「我的家」、「俊昊」、舞台直拍影片等等，去看看粉絲們的留言和反應，其中最讓他印象深刻的就是「朴軫永代替李俊昊去軍隊吧！」任何稱讚他的留言，都會讓他很開心。

此外，雖然這次拍攝的主題是酒，不過自己的酒量很不穩定，有時候可以喝很多，有時候喝一杯就不行了，在家裡偶爾睡前也會小喝一杯，粉絲普遍都認為他的酒量很差，不曉得大家為什麼會有這麼可愛的想法，他其實並不弱。

*圖：Esquire Korea @ Official

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