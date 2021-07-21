2PM李俊昊最新写真也太欲了！IG限动发言有够撩：「和我一起喝酒or喝我」

最近多了好多李太太啊～！！！俊昊还被《第六感2》节目组打上李狐狸，他自己也表示很满意这个绰号。XD

韩国杂志《Esquire Korea》公开了人气男团 2PM 李俊昊的最新写真(画报)，立刻引起粉丝们的大骚动～！

三张主要写真中，俊昊大展成熟男性的魅力，举著酒杯，眼神中充满著诱惑



而侧躺在沙发上的这张写真，更是直接露出健壮的身材，粉丝福利真的是做好坐满。



另外，俊昊也在自己的 IG 限时动态中分享新写真图，加入产品的英文字母W，写上：「跟我一起喝酒，或者喝我。」真的是太会撩啦～！（躺在血泊中）



*图：le2jh@IG

▼写真访谈片段：



访谈中，俊昊表示自己也会搜寻「我的家」、「俊昊」、舞台直拍影片等等，去看看粉丝们的留言和反应，其中最让他印象深刻的就是「朴轸永代替李俊昊去军队吧！」任何称赞他的留言，都会让他很开心。

此外，虽然这次拍摄的主题是酒，不过自己的酒量很不稳定，有时候可以喝很多，有时候喝一杯就不行了，在家里偶尔睡前也会小喝一杯，粉丝普遍都认为他的酒量很差，不晓得大家为什么会有这么可爱的想法，他其实并不弱。

*图：Esquire Korea @ Official

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