SEVENTEEN全員續約！Pledis聲明全文公開：「對未來願景獲得共識，合約到期前提前續約」

SEVENTEEN和Pledis從2015年出道開始合作，現在原本的合約還沒到期，已經決定全員續約啦！

Pledis今日發表聲明，宣佈與SEVENTEEN全員簽訂續約合同：「13位成員全部非常信任彼此，希望繼續延續一直以來的teamwork。 」SEVENTEEN成員也通過公司表示：「13個人都對彼此非常信任，希望把此前積累的堅固的teamwork繼續延續下去，以後也要作為ONE TEAM SEVENTEEN努力給全球粉絲帶來好的音樂和帥氣的表演。 」

以下為Pledis聲明全文：

大家好，這裡是Pledis娛樂。

在此宣佈Pledis與所屬組合SEVENTEEN（S.COUPS、凈漢、Joshua、Jun、Hoshi、圓佑、WOOZI、THE 8、珉奎、DK、勝寛、Vernon、Dino）成員全員簽訂了續約合同。

SEVENTEEN 2015年出道以來與Pledis在互相信任的基礎上一起走過了6年時間，成為名副其實的國內頂級藝人。 之前的合約尚未期滿，但SEVENTEEN 13位成員和我公司對於組合未來的願景進行了深入討論並獲得共識，因此提前續約。

SEVENTEEN成員也傳達了本次續約的意義和覺悟：「13個人都對彼此非常信任，希望把此前積累的堅固的teamwork繼續延續下去，以後也要作為『ONE TEAM』SEVENTEEN努力給全球粉絲帶來好的音樂和帥氣的表演。」

我公司會繼續全力支持組合活動和個人活動，努力成為可靠的助手和支柱。 同時，也將為SEVENTEEN的國內外活動樹立更長期和穩定的計畫，和藝人共同成長。

希望各位粉絲繼續支持SEVENTEEN，繼續關心和喜愛SEVENTEEN與Pledis一起走向的更遠的未來。

謝謝。



此外，SEVENTEEN剛剛在6月18日發行迷你八輯《Your Choice》，主打歌《Ready to Love》MV在Youtube上已經有3500多次觀看次數：



（圖：Pledis）

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