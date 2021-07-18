《认识的哥哥》尹恩惠畅谈与金钟国的经典场面，当时连父母都以为两个人真的在交往！

经典节目《X-Man》里，金钟国捂住尹恩惠耳朵说：「当然罗～」的场面，每一次看都很心动啊！！！（终於能够知道恩惠的心声了~XD）

《认识的哥哥》昨天播出的最新一集中，邀请到了元祖偶像们登场，有 Baby V.O.X 的尹恩惠和简美妍，以及神话的 JunJin 和 Andy，大家也都是节目《X-Man》时期活跃的艺人们。



姜镐童藉由话题将金钟国和尹恩惠聊到了一起，表示当时现场的气氛相当火热～！



▼先让大家回顾一下，永远不败的话题与场面：



被提问：「难道你讨厌恩惠吗？」金钟国为了不让尹恩惠听到自己说：「当然罗～」瞬间转过去捂住她的耳朵，完全就是高手中的高手啊！！！



时隔多年，尹恩惠表示自己在当下当然是很心动，现场的大家也都乱成一团，JunJin 补充那个场面轰动全国，大家都在讨论两人是不是真的在交往。



简美妍则语出惊人地说：「他是很会做节目效果的人。」全场瞬间大爆笑，这么多年来尹恩惠也经常被到两人是否在交往，被问得非常腻了，当年父母都以为是真的，所以很替两人开心。



甚至连姜镐童也积极将两人凑成一对，表示如果他们结婚的话，会包一千万韩元当贺礼，还会送给两人天下壮士的腰带，对尹恩惠来说是很大的一笔金额和重礼，让她印象非常深刻。



▼《认识的哥哥》的聊天片段：



*图：《认识的哥哥》@friDay影音

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