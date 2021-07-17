和少女時代一起當練習生最後卻沒成團出道，終於知道李沇熹落榜原因了！Yuri：她太美了，會搶走所有的目光XD

少女時代在K-POP界擁有不可撼動的地位，同門的美女演員李沇熹也在韓國業界具有超高人氣，據悉她曾經差點成為少女時代的一員，這是真的嗎？

2001年李沇熹被SM公司看中，以練習生的身份進入公司並開始為以女團愛豆出道做準備，與她一起當練習生的就是少女時代的成員們。 李沇熹可是被《名單公開2015》評為「擁有出眾歌唱實力的演員」第三名的實力派，她曾為自己主演的電影《百萬富翁的初戀》演唱過OST，也出現在SM家族演唱會的舞台上，可以說歌唱實力絕對不差。 這樣一個有顏值、有唱功的她卻和火爆女團少女時代失之交臂，最後以演員身份出道。



▲tvNM《名單公開》

日前李沇熹做客了少女時代成員Yuri的YouTube節目，公開了幕後故事。 Yuri透露：「沇熹姐姐漂亮得過分了，SM裡有一個傳說，她獨自一個人美麗，在那群差不多美的人中間，她過於顯眼，搶走了所有人的目光。 如果姐姐加入（少女時代的話），可能會是隊長吧。 」李沇熹調侃：「如果我是隊長的話，可能就不會和你們關係這麼好了。 你們都太出色了，我進去了感覺會被埋沒。 」



▲SM娛樂

雖然李沇熹沒有成為大熱女團少女時代的成員，但她後來依舊憑藉自己的努力和演技天賦成為了以「SM出身的演員」身份而備受關注的實力派演員。



▲SBS《幽靈》



「首圖：YouTube@유리한 TV」

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