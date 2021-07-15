韩剧主题曲给她唱都会红！最低调的OST女王：Punch，网友：歌声真的比脸红、太好听了

《太阳的后裔》、《步步惊心：丽》、《鬼怪》、《热血祭司》、《德鲁纳酒店》、《山茶花开时》…等多部热门韩剧都有她的歌声，她真的太强了！来听听她的13首串烧歌曲吧。（小编好爱《Say Yes》跟《Done For Me》）

小编真的爱死她的歌声了！而她受邀登上 Dingo music 频道专属的特别节目《Killing Voice》目前也突破500万观看人次，相当热门，也让更多人知道原来 Punch 长得那么可爱迷人。

她参与过的韩剧OST也几乎都是非常热门的作品，每当看剧过程中她的歌声一出来，就让观众们瞬间带入情绪，相当动人，也经常受邀与许多人气兼具实力派的歌手们合作，非常抢手。



▼串烧13首歌曲的完整影片：



【曲目表】其中有一些是合作曲

00:00开场发言

00:32《因为入夜了》

01:51《Sometimese》

03:15《分手中》

04:40《今晚也》

05:10《Stay With Me》( 鬼怪 OST )

06:00《Everytime》( 太阳的后裔 OST )

06:24《Say Yes》 ( 月之恋人－步步惊心：丽 OST )

07:53《这夜晚的尽头》

08:26《Done For Me》( 德鲁纳酒店 OST )

09:23《就像夜空的那颗星星 / Midnight》(喜欢布拉姆斯吗? OST )

10:40《像电影里出场的主人公一样》( 山茶花开时 OST )

12:05《我很嫉妒》

13:42《再见 曾是我全部的你》2021年3月新歌

许多网友也留言表示「知道她的歌声，却第一次知道她的长相」、「听完又再次迷上她了」、「长得小小只的好可爱」、「根本就是名曲制造机」、「只用唱功就让人爱上，真正有才华的歌手」、「真的就像Punch一样，一拳击中我的心」、「我想我是恋爱了」

大家听完觉得如何呢？

*图：딩고 뮤직 dingo music@youtube / genie、melon@official

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻