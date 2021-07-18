女神金泰希竟然都曾被指責「比宋承憲還壯！」霸氣回應：肉肉的女孩有福氣～

韓國公共財產之一的女神金泰希，要顏值有顏值，要身材有身材的她竟然還被記者DISS。

女明星這個職業說起來真的非常累，身材顏值是她們諸多魅力之一，為了維持姣好的面容和緊緻身材女明星們私下花費了不少精力、時間和金錢。 但即使保持了優良的狀態，也逃不過被拿來和其他明星比較，壓力真的太大了！

金泰希就曾深陷「身材爭議」中。 2011年時，她和宋承憲合作了《我的公主》，隨著電視劇的開拍，當時也流傳出了不少劇照，其中一張是她和宋承憲坐在一起的照片，這張照片引爆關注。大家矚目的焦點在於金泰希作為女生竟然和男生宋承憲的體格差不多，於是各種媒體就用「長胖了？ 」、「變厚實了的金泰希」、「比宋承憲還要壯」、「肩膀比宋承憲還要寬」等新聞題目展開了報道，掀起了熱議。



▲《我的公主》

事情持續發酵，最後金泰希的經紀公司不得不出面澄清，表示片場在山裡，天氣寒冷，金泰希穿著4、5件內衣保暖。 且金泰希當時重感冒，整夜睡不著覺導致臉部水腫。



雖然澄清了「變壯」的傳聞，但電視劇的發佈會上一名女記者依舊不依不饒，直接提問：「你知不知道‘壯實泰希’是熱議話題。 」當時場面一度尷尬，金泰希帥氣回應：「我不太在乎，比起消瘦，我個人更喜歡肉感的身材，這樣的女生更有福氣。 最後希望大家不要糾結我的外貌，更多關注我的演技。 」

「圖：《我的公主》」

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