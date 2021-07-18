女神金泰希竟然都曾被指责「比宋承宪还壮！」霸气回应：肉肉的女孩有福气～

韩国公共财产之一的女神金泰希，要颜值有颜值，要身材有身材的她竟然还被记者DISS。

女明星这个职业说起来真的非常累，身材颜值是她们诸多魅力之一，为了维持姣好的面容和紧致身材女明星们私下花费了不少精力、时间和金钱。 但即使保持了优良的状态，也逃不过被拿来和其他明星比较，压力真的太大了！

金泰希就曾深陷「身材争议」中。 2011年时，她和宋承宪合作了《我的公主》，随著电视剧的开拍，当时也流传出了不少剧照，其中一张是她和宋承宪坐在一起的照片，这张照片引爆关注。大家瞩目的焦点在於金泰希作为女生竟然和男生宋承宪的体格差不多，於是各种媒体就用「长胖了？ 」、「变厚实了的金泰希」、「比宋承宪还要壮」、「肩膀比宋承宪还要宽」等新闻题目展开了报道，掀起了热议。



▲《我的公主》

事情持续发酵，最后金泰希的经纪公司不得不出面澄清，表示片场在山里，天气寒冷，金泰希穿著4、5件内衣保暖。 且金泰希当时重感冒，整夜睡不著觉导致脸部水肿。



虽然澄清了「变壮」的传闻，但电视剧的发布会上一名女记者依旧不依不饶，直接提问：「你知不知道‘壮实泰希’是热议话题。 」当时场面一度尴尬，金泰希帅气回应：「我不太在乎，比起消瘦，我个人更喜欢肉感的身材，这样的女生更有福气。 最后希望大家不要纠结我的外貌，更多关注我的演技。 」

「图：《我的公主》」

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