[有雷]《機智醫生生活2》金雋婠與翊純的遠距離戀愛生變：三個細節讓你讀懂雋婠的心！（EP4）

[有雷]《機智醫生生活2》中除了每一集當中溫暖又感動人的每一位病人故事外，主角們的戀情也是觀眾們關注的焦點。冬天（申炫彬飾）與政源（柳演錫飾）的戀情正甜到不行的同時，另一組卻開始令人擔憂。

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《機智醫生生活2》在上周的第四集中，這對遠距離的戀人雋婠（鄭敬淏飾）與翊順（郭善英飾）開始令人擔心，從雋婠接到電話得知在倫敦的翊順，與朋友出遊而發生交通事故，並且發現與她同住一棟樓的好友世景其實是男生，雋婠在忙碌的生活中，開始顯得坐立難安。



照片:tvN

雋婠為了不胡思亂想，讓自己排滿了手術等工作，忙得暈頭轉向甚至忘了吃飯，也沒什麼胃口，從三個地方可以看出他不安的心情，還有他並沒有打算放棄這段戀情。



照片:tvN

1、 香菜盆栽

從《機智醫生生活》第一季的第10集中，雋婠跟翊純去參加了香菜聚會，後輩道歉時送上一盆香菜盆栽，從那時起雋婠就放在自己的辦公室裡好好的照顧著了。而到了第二季這個盆栽也長得很高了，代表著雋婠對於自己與翊純的情感呵護備至。



照片:《機智醫生生活》播出截圖

但是在前幾集中看到的香菜長得高挺，就像每次在辦公室與翊順視訊通話時，雋婠總是讓自己看起來很開心，充滿朝氣迎接翊純的好消息，不過第四集當中，這一盆香菜看起來似乎有點垂頭喪氣的，也許是長得很高了但主人卻無心打理，呈現出來的感覺似乎很切合雋婠的情緒。



照片:《機智醫生生活2》播出截圖

2、 SNS

在都材學（丁文晟飾）的提點下，雋婠這才發現自己完全沒有在使用翊純幫他開立的SNS帳號，沒有貼文就算了，甚至自己也忙到從來沒有去看過翊純分享的貼文。



照片:tvN

翊純的貼文中其實早已提到好朋友世景，並且也沒有避諱讓雋婠知道世景是一個男生，甚至翊純還幫世景介紹聯誼的機會，雋婠心中想著，如果多關心翊純一點，從SNS上多了解她，或許也不需要有那麼多的懷疑，翊純與世景真的就是好朋友而已。他終於釋懷了，在後來翊純打電話來炫耀成績的時候，甚至雋婠還跟世景聊上了幾句。後來雋婠更是以SNS幫無人探視的病人找來了聊天伙伴，說明了外表高冷的他內心卻溫暖不已。



照片:tvN

3、 樂團歌曲

翊純在遠方以自己變心了為由，打來電話向雋婠提出分手，雋婠只問她「是世景嗎？」這回答讓電話那頭的翊純更是傷心，臉上的淚水像是說「原來歐巴竟早已有這樣的懷疑」，也了解到自己對雋婠造成了多大的不安壓力。雋婠接到了分手通告後並沒有多說，但在樂團練習時釋放出了這些壓力。這群好友們也像是摸透了雋婠的心思，想要讓他盡快擺脫這樣的灰暗情緒。



照片:tvN

這次選的歌曲是「이젠 잊기로 해요」（忘了吧），這首歌曲在《請回答1988》中也有出現過女生唱的版本，唱出了正煥的心情。這一次雖然依舊由翊俊（曹政奭飾）主唱，但在第二段有兩句重點由雋婠演唱，雖然歌詞後面應該有「忘了吧」，但兩次雋婠都沒有唱出這句，說明了他對於現在的戀情以及翊純，並沒有想要忘記的意思。



而在歌曲結束後，雋婠立即看了一下大家，並說「下一首」，感覺似乎他不希望陷入這樣的情緒太久，沒過多久就會重新站起來，也希望他與翊順能夠像頌和（田美都飾）說的一樣，只要兩人都不是真的想分手，那總會有轉機讓兩人再度見面及交談的吧！

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