[有雷]《机智医生生活2》金隽婠与翊纯的远距离恋爱生变：三个细节让你读懂隽婠的心！（EP4）

[有雷]《机智医生生活2》中除了每一集当中温暖又感动人的每一位病人故事外，主角们的恋情也是观众们关注的焦点。冬天（申炫彬饰）与政源（柳演锡饰）的恋情正甜到不行的同时，另一组却开始令人担忧。

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《机智医生生活2》在上周的第四集中，这对远距离的恋人隽婠（郑敬淏饰）与翊顺（郭善英饰）开始令人担心，从隽婠接到电话得知在伦敦的翊顺，与朋友出游而发生交通事故，并且发现与她同住一栋楼的好友世景其实是男生，隽婠在忙碌的生活中，开始显得坐立难安。



照片:tvN

隽婠为了不胡思乱想，让自己排满了手术等工作，忙得晕头转向甚至忘了吃饭，也没什么胃口，从三个地方可以看出他不安的心情，还有他并没有打算放弃这段恋情。



照片:tvN

1、 香菜盆栽

从《机智医生生活》第一季的第10集中，隽婠跟翊纯去参加了香菜聚会，后辈道歉时送上一盆香菜盆栽，从那时起隽婠就放在自己的办公室里好好的照顾著了。而到了第二季这个盆栽也长得很高了，代表著隽婠对於自己与翊纯的情感呵护备至。



照片:《机智医生生活》播出截图

但是在前几集中看到的香菜长得高挺，就像每次在办公室与翊顺视讯通话时，隽婠总是让自己看起来很开心，充满朝气迎接翊纯的好消息，不过第四集当中，这一盆香菜看起来似乎有点垂头丧气的，也许是长得很高了但主人却无心打理，呈现出来的感觉似乎很切合隽婠的情绪。



照片:《机智医生生活2》播出截图

2、 SNS

在都材学（丁文晟饰）的提点下，隽婠这才发现自己完全没有在使用翊纯帮他开立的SNS帐号，没有贴文就算了，甚至自己也忙到从来没有去看过翊纯分享的贴文。



照片:tvN

翊纯的贴文中其实早已提到好朋友世景，并且也没有避讳让隽婠知道世景是一个男生，甚至翊纯还帮世景介绍联谊的机会，隽婠心中想著，如果多关心翊纯一点，从SNS上多了解她，或许也不需要有那么多的怀疑，翊纯与世景真的就是好朋友而已。他终於释怀了，在后来翊纯打电话来炫耀成绩的时候，甚至隽婠还跟世景聊上了几句。后来隽婠更是以SNS帮无人探视的病人找来了聊天伙伴，说明了外表高冷的他内心却温暖不已。



照片:tvN

3、 乐团歌曲

翊纯在远方以自己变心了为由，打来电话向隽婠提出分手，隽婠只问她「是世景吗？」这回答让电话那头的翊纯更是伤心，脸上的泪水像是说「原来欧巴竟早已有这样的怀疑」，也了解到自己对隽婠造成了多大的不安压力。隽婠接到了分手通告后并没有多说，但在乐团练习时释放出了这些压力。这群好友们也像是摸透了隽婠的心思，想要让他尽快摆脱这样的灰暗情绪。



照片:tvN

这次选的歌曲是「이젠 잊기로 해요」（忘了吧），这首歌曲在《请回答1988》中也有出现过女生唱的版本，唱出了正焕的心情。这一次虽然依旧由翊俊（曹政奭饰）主唱，但在第二段有两句重点由隽婠演唱，虽然歌词后面应该有「忘了吧」，但两次隽婠都没有唱出这句，说明了他对於现在的恋情以及翊纯，并没有想要忘记的意思。



而在歌曲结束后，隽婠立即看了一下大家，并说「下一首」，感觉似乎他不希望陷入这样的情绪太久，没过多久就会重新站起来，也希望他与翊顺能够像颂和（田美都饰）说的一样，只要两人都不是真的想分手，那总会有转机让两人再度见面及交谈的吧！

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