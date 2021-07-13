李昇基&殷志源&KAI&朴娜萊&曹寶兒有望合作新綜藝《來自新世界》

在《新西遊記》第一季之後時隔6年終於要看到李昇基和殷志源再次搭檔了嗎？ 好期待~

據韓媒報導，李昇基、殷志源、EXO KAI、朴娜萊、曹寶兒一起加盟Netflix原創綜藝《來自新世界》（暫定名），上月底剛剛在慶尚南道巨濟市的外島結束拍攝，預計將在今年底與觀眾見面。

《來自新世界》是以島嶼為背景的綜藝節目，拍攝地外島有著美麗的海岸風景，加上總有出人意料舉動的五位成員，可謂看點滿滿。 其中李昇基和殷志源在KBS 2TV《兩天一夜》和tvN《新西遊記》第一季里都有過合作，是相當值得信任的綜藝組合。



（圖：tvN《新西遊記》第一季海報）

據Netflix透露，這部綜藝節目是和專業綜藝內容公司Company SangSang聯手製作，不過對出演成員和上線時間都三緘其口。 Netflix和Company SangSang合作過多次，先後推出了《Busted！韓星齊鬥智》（台譯：Busted！明星來解謎）、《朴娜萊的濃豔注意報》、《Twogether》（台譯：男神一起來看你）等等新奇有趣的節目，其中李昇基有出演《 Busted！韓星齊鬥智》第二季和第三季，以及和劉以豪一起拍攝《Twogether》。





（封圖：theCelev, CJ ENM，SM）

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