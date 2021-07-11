韓國網友：「幾個月前我在二手網站賣了套C牌套裝，最近看到太妍穿了一模一樣的衣服」！

明星藝人穿的都是各大品牌的最新單品嗎？ 那可不一定。

最近有一位韓國網友就在交流網站提出了疑問，這位網友表示自己7個月前在二手交易網站上出售了一套2件套粗花呢套裝，是香奈兒（Chanel）94年推出的套裝。 當時這位網友還在二手網站上表示：「絕對是正品，94年的秀品，Rihanna有穿過，上下都是40SIZE，是姑姑送給我的，但對我來說太大了，所有忍痛賣掉。 」



▲instiz截圖

該網友最近在剛回歸的少女時代太妍的最新solo曲《Weekend》 MV中發現了和自己出售的香奈兒套裝一模一樣的服裝，於是就聯想到不久前賣掉的衣服，因為是20多年前的中古精品，現在很難在專賣店購買到，於是該網友就猜測可能是太妍的造型師入手了這套服裝，用在了太妍的新MV裡，不過她也表示有可能是自己想太多。



▲《Weekend》MV



▲SMTOWN

這篇帖子很快就在韓網上流傳開來，引來大批網友的討論，大家紛紛表示：「哪怕是二手也是名牌啊，賣相這麼好，明星看了也會心動吧」、「現在很流行中古，我感覺太妍穿的就是你賣掉的那套」、「 當時看MV就覺得太妍的衣服好美啊，沒想到是香奈兒的中古品」、「我還特意去搜了香奈兒官網，但沒找到，沒想到是中古，這套衣服太美了」、「特別適合太妍慵懶中帶著俏皮的氣質」等。

其實近兩年中古vintage在時尚圈接受度越來越高，為了時髦不撞包、不撞衫，專櫃新品已經無法滿足明星們了，而vintage中古卻很好的契合這個需求，也難怪造型師會盯上中古網站了。 一些經典款的Vintage單品，不僅稀有絕版，也很能體現時尚態度哦。

「首圖：ig@taeyeon_ss」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞