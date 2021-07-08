二代團都一臉懵！聽到SM世界觀「KWANGYA」的反應，太妍表情超真實：「這是在說什麼啊～」

SM娛樂6月底公開「SMCU:The Origin」的影片，說明「KWANGYA」一詞連接起來的統合世界觀。

目前在歌曲提到這個詞的組合有NCT U，Aespa，EXO，NCT DREAM。影片中，也出現其他團體的LOGO。



旁白說明SHINee意味著「光」、少女時代意味著「聲音的女神」、Super Junior是「超越國籍和所有的宇宙旅行」、EXO擁有「超能力」、Red Velvet是「實現與神的交流的超越性存在」。會怎樣連接世界觀，也引發關注。



不過...旗下藝人似乎對這個還不是很了解（笑）！Super Junior 的成員東海：「我們的世界觀是什麼？House Party？」圭賢也說：「世界觀是超越國籍和所有的宇宙旅行？不是啊我們都是韓國人說什麼超越國籍，真的是前所未聞。」



近日帶著新曲《Weekend》回歸的太妍，在直播中也被問：「泰古也要去『KWANGYA』嗎？」太妍回：「這是在說什麼啊～」還噗呲一笑 XD

탱구도 광야(KWANGYA) 가나요?

ㄴ 이 뭔 소리야? pic.twitter.com/1pBBMh7QXP — 화수은화 (@SNSD_0805) July 6, 2021

逗趣的表情和反應，讓不少網友表示：「好像連聲音的女神都不知道」、「快點告訴他成為了聲音的女神」、「當事人都愣住了」、「真正的反應ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「太妍像是在說什麼狗話一樣的表情和語氣，太棒了」、「二代團不知所措」等等。



（圖：Youtube@SMTOWN、YouTube@은혁이혁재、推特@kr_now、IG@taeyeon_ss、VLive）

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