二代团都一脸懵！听到SM世界观「KWANGYA」的反应，太妍表情超真实：「这是在说什么啊～」

SM娱乐6月底公开「SMCU:The Origin」的影片，说明「KWANGYA」一词连接起来的统合世界观。

目前在歌曲提到这个词的组合有NCT U，Aespa，EXO，NCT DREAM。影片中，也出现其他团体的LOGO。



旁白说明SHINee意味著「光」、少女时代意味著「声音的女神」、Super Junior是「超越国籍和所有的宇宙旅行」、EXO拥有「超能力」、Red Velvet是「实现与神的交流的超越性存在」。会怎样连接世界观，也引发关注。



不过...旗下艺人似乎对这个还不是很了解（笑）！Super Junior 的成员东海：「我们的世界观是什么？House Party？」圭贤也说：「世界观是超越国籍和所有的宇宙旅行？不是啊我们都是韩国人说什么超越国籍，真的是前所未闻。」



近日带著新曲《Weekend》回归的太妍，在直播中也被问：「泰古也要去『KWANGYA』吗？」太妍回：「这是在说什么啊～」还噗呲一笑 XD

탱구도 광야(KWANGYA) 가나요?

ㄴ 이 뭔 소리야? pic.twitter.com/1pBBMh7QXP — 화수은화 (@SNSD_0805) July 6, 2021

逗趣的表情和反应，让不少网友表示：「好像连声音的女神都不知道」、「快点告诉他成为了声音的女神」、「当事人都愣住了」、「真正的反应ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「太妍像是在说什么狗话一样的表情和语气，太棒了」、「二代团不知所措」等等。



（图：Youtube@SMTOWN、YouTube@은혁이혁재、推特@kr_now、IG@taeyeon_ss、VLive）

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