2PM 李俊昊《整天想著你》2021 & 2014 的身材差異，網友：這男人越看越有魅力

這首歌無條件一定要露出整隻手臂！太MAN了～。《整天想著你》（A.D.T.O.Y.／하.니.뿐.）

男團 2PM 完整體上《認識的哥哥》的這一期節目，肯定讓許多觀眾相當難忘，其中更談到了對哪首歌曲沒有爆紅，而感到很遺憾的話題，隊長 Jun. K 則表示，JYP朴軫永曾幫他們寫了一首《整天想著你》（A.D.T.O.Y.／하.니.뿐.），其實旋律跟中毒性都蠻強的一首歌，沒有大紅真的很可惜。



*圖：JYP娛樂@official

▼俊昊示範，校服有這麼性感的嗎？XD 可快轉到 01:45。



▼MV







*圖：JYP娛樂@official

最近 2PM 的回歸舞台中，也是重新表演了這首歌曲，整個舞台散發著濃濃的男人味，太性感了～～～！



▼俊昊的單獨FanCam也引發討論，M2小編選這個封面太犯規囉！！！不過2021版本真的是成熟更多，更吸引人了。



▼分享2014年的版本，當時也是滿身肌肉，但還是比現在更青澀許多！他的成長簡直肉眼可見啊～，當兵時因為吃太多胖了不少，減去16公斤真的太有毅力了。



接下來，他還將與李世榮合作全新古裝劇《衣袖紅鑲邊》，飾演完美挑剔傲慢的王世子「李祘」（祘音：算），預計9月22日播出，一起期待吧！



*封面圖：JYP娛樂@official／Prain TPC@official

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