2021女子舞蹈競賽《Street Woman Fighter》舞后BoA擔任評審&人氣C位姜丹尼爾接下主持棒

除了值得信賴的 BoA 和 姜丹尼爾 外，還有８組實力堅強的女子舞蹈團隊參加，爭奪最強舞團一位的封號！

Mnet 將推出女子舞蹈團隊的競演節目《Street Women Fighter》，邀請到人氣C位姜丹尼爾擔任主持MC，另外還有地位無法撼動的舞后 BoA 來擔任評審，超強陣容引發粉絲討論。



《Street Women Fighter》由韓國代表性的８組女子舞蹈團隊出演，為了成為排名第一的Global K-Dance Crew，將展開如戰爭般互不相讓的較勁。



節目中，舞者們將會展現 Girls Hip-hop、Walking、Rocking、Clumping、Breaking…等多種類型的街舞模式，預計今年夏天將帶給大家精彩又震撼的LIVE舞台，姜丹尼爾也表示很榮幸成為節目 主持人，作為藝人，除了能得到很多靈感外，他也會分享自身經驗，創造出最好的舞台給觀眾們。



由《Dancing 9》、《Hit the Stage》等多部經典舞蹈節目的崔正男PD執導，預計在8月中旬首播，大家是不是很期待呢？

*圖：Mnet@official、보아(BoA)@FB

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