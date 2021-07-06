2021女子舞蹈竞赛《Street Woman Fighter》舞后BoA担任评审&人气C位姜丹尼尔接下主持棒

除了值得信赖的 BoA 和 姜丹尼尔 外，还有８组实力坚强的女子舞蹈团队参加，争夺最强舞团一位的封号！

Mnet 将推出女子舞蹈团队的竞演节目《Street Women Fighter》，邀请到人气C位姜丹尼尔担任主持MC，另外还有地位无法撼动的舞后 BoA 来担任评审，超强阵容引发粉丝讨论。



《Street Women Fighter》由韩国代表性的８组女子舞蹈团队出演，为了成为排名第一的Global K-Dance Crew，将展开如战争般互不相让的较劲。



节目中，舞者们将会展现 Girls Hip-hop、Walking、Rocking、Clumping、Breaking…等多种类型的街舞模式，预计今年夏天将带给大家精彩又震撼的LIVE舞台，姜丹尼尔也表示很荣幸成为节目 主持人，作为艺人，除了能得到很多灵感外，他也会分享自身经验，创造出最好的舞台给观众们。



由《Dancing 9》、《Hit the Stage》等多部经典舞蹈节目的崔正男PD执导，预计在8月中旬首播，大家是不是很期待呢？

*图：Mnet@official、보아(BoA)@FB

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