男神終於回來了！蘇志燮確定出演MBC新劇《Dr.Lawyer》，變身「天才醫生＋律師」

今日（5日）正式官宣蘇志燮確定出演MBC新劇《Dr.Lawyer》（닥터 로이어）男主角，這是他時隔4年，再出演電視劇。

MBC新劇《Dr.Lawyer》講述因手術被人為操縱而失去一切的天才醫師、成為了醫療訴訟專門的律師，與因為手術失去家人和戀人的醫療犯罪檢察官相遇後，痛快的為受害者們伸張正義的溫暖故事。



蘇志燮將飾演天才醫生出生，後來變成醫療訴訟律師的韓一寒（音，한이한）一角。本來是擁有一般外科、胸腔外科兩個領域資格的天才醫生，不僅擁有出色的實力，還肩背了與生俱來的幽默感和人格魅力。但在一場失敗的手術，被剝奪了醫生資格。此後，他變身成醫療訴訟專門律師，尋找4年前的真相。



蘇志燮在2018年《我身後的陶斯》結束後，2020年4月結婚，這部作品也是他成為人夫後的首部戲劇作品，讓粉絲們也都相當期待！



MBC相關人士表示：「《Dr.Lawyer》具備醫學和法庭電視劇的魅力，不僅會帶給觀眾別樣的趣味，還會通過對抗世間不合理的主人公的形象傳達痛快淋漓的宣泄。」



另外，《Dr.Lawyer》由《一枝梅》、《村莊：阿雉阿拉的祕密》李容碩導演執導，《臨時制先生》張洪哲編劇執筆，總共會有16集，預計在2022年播出。



（圖：51K、MBS《我身後的陶斯》）

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